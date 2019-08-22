白鹿路徑南修 氣象局估颱風通過台灣南端到巴士海峽機率高

2019-08-22 22:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕白鹿颱風路徑持續往南修正，中央氣象局晚間8點最新預報指出，受到太平洋高壓增強以及颱風整合影響，預估未來颱風中心以通過台灣南端到巴士海峽機率最高，週六暴風圈將威脅東南灣及南部地區，週五下半天起東半部雨勢將越晚越強，週六東半部及南台灣要嚴防豪、大雨發生。

氣象局觀測指出，白鹿颱風目前距離鵝鑾鼻東南方990公里，以時速22公里朝西北方向前進，近中心最大風速為每秒23公尺，七級暴風圈半徑增強至120公里，未來仍有增強機會，預估將以輕颱上限威脅台灣。

預報員官欣平表示，最新一報持續將白鹿颱風路徑往南修正，主要是受到太平洋高壓稍微增強，以及颱風整合過程中，中心位置稍微移動的影響。氣象局預估，未來颱風通過台灣南端到巴士海峽的機率最高，但仍不排除太平洋高壓強度忽強忽弱，因此從宜花到巴士海峽都是可能的通過範圍，但越往南偏，對北台灣影響越小。

氣象局預計最快週五上半天發布海上颱風警報，也不排除下半天發布陸上颱風警報。

預報員官欣平說，白鹿颱風外圍雲系預計週五下半天起接近台灣，東半部首當其衝，且越晚雨勢越大，週六是颱風最接近台灣的時候，影響也最明顯，各地有陣雨或雷雨，尤其東半部、南部地區要嚴防局部大雨或豪雨。

週日颱風逐漸遠離，但受西南風帶來水氣影響，南台灣降雨持續，預計要到下週一各地才會恢復白天多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態。

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