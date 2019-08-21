連續大雨喊停！週四起晴朗炎熱午後雨 颱風週六近台

2019-08-21 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕南台灣今（21）日雖然仍有些雨勢，但趨緩許多，連續15天的大雨終於告一段落。明（22）日起各地轉為晴朗炎熱、午後陣雨的天氣，而下午生成的輕颱「白鹿」目前位在菲律賓東方海面，預計週六影響台灣。

中央氣象局預報，太平洋高壓逐漸西伸增強，水氣稍減，各地大致以多雲到晴的天氣為主，不過「南部及東南部」仍有局部短暫陣雨或雷雨，「中部沿海地區」清晨至上午偶有零星短暫降雨，「中部以北」及「宜花山區」午後有局部短暫雷陣雨，並有機會發生局部較大雨勢。

天氣風險公司指出，接下來幾天主要是「晴朗炎熱、午後熱對流旺盛」天氣，至於天氣型態什麼時候會再轉變，要看颱風走勢如何。今年第11號颱風「白鹿」下午生成，週六接近台灣的機會很大，不過仍有變動空間，請民眾持續關注氣象動態。

溫度方面，各地氣溫回升，高溫約32、33度，其中大台北地區高溫有機會接近34度左右，沒下雨的時候較為悶熱。

紫外線方面，全台皆達紅色「過量級」，20分鐘內的曝曬下可造成皮膚、眼睛的傷害，提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜花東、澎湖達綠色「良好」等級，其他地區為黃色「普通」等級。環保署解釋，明天環境場風速偏弱，清晨至上午容易累積污染物；午後光化作用則容易使西半部臭氧濃度上升，臭氧生成情形將視午後雷陣雨發展時間及區域而有所變化。

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