力拼日本來台觀光市場 台灣3國際表演中心在羽田亮相
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2019-08-22 23:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國旅客不來，交通部觀光局全力衝刺下半年日本來台市場，再度與日本京急電鐵合作，在京急電鐵羽田國際機場站以廣告牆方式展現台灣國際級的3處表演藝術中心及兩廳院的表演特色。

觀光局表示，文化是代表國家吸引觀光的深度與重要元素，觀光則扮演推動文化最重要的平台載具，台灣從北到南都有國際水準的表演場域—台北兩廳院、台中國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心。

觀光局為擴大「文化觀光」，將在地或國際知名團隊的表演的特色，在羽田國際機場的鐵道車站入口處以廣告牆面方式展出，讓路過的國際旅客行經此地也能輕鬆欣賞台灣北、中、南的藝文展演重鎮，也為更多的日本朋友介紹台灣表演藝術中心。

觀光局去年10月就與國家表演藝術中心共同簽署合作備忘錄，盼以「文化主軸推動觀光」的新理念，共同向國際旅客推薦表演藝術節目與藝文活動，鼓勵來台親近藝術、體驗生活，並能貼近台灣在地生活感。近日雙方也將合作推出「國際旅客節目優惠」方案，自三場館挑選具國際吸引力的表演節目，凡短期入境台灣的外籍旅客購買音樂戲劇節目門票，就能享第2人免費欣賞優惠。

此外，為讓國際旅客走進藝術殿堂，也將提供國際旅客免費導覽服務，俾拉近觀光客與藝術的距離，讓藝術成為旅行的一部分。

  • 觀光局在京急電鐵羽田國際機場站投放台灣國際級表演藝術中心及兩廳院廣告，揭幕儀式由京急電鐵社長原田一之（左）與觀光局局長周永暉（右）及國家表演藝術中心董事長朱宗慶（中）共同主持。（觀光局提供）

    觀光局在京急電鐵羽田國際機場站投放台灣國際級表演藝術中心及兩廳院廣告，揭幕儀式由京急電鐵社長原田一之（左）與觀光局局長周永暉（右）及國家表演藝術中心董事長朱宗慶（中）共同主持。（觀光局提供）

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