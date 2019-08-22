力拼日本來台觀光市場 台灣3國際表演中心在羽田亮相

2019-08-22 23:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國旅客不來，交通部觀光局全力衝刺下半年日本來台市場，再度與日本京急電鐵合作，在京急電鐵羽田國際機場站以廣告牆方式展現台灣國際級的3處表演藝術中心及兩廳院的表演特色。

觀光局表示，文化是代表國家吸引觀光的深度與重要元素，觀光則扮演推動文化最重要的平台載具，台灣從北到南都有國際水準的表演場域—台北兩廳院、台中國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心。

觀光局為擴大「文化觀光」，將在地或國際知名團隊的表演的特色，在羽田國際機場的鐵道車站入口處以廣告牆面方式展出，讓路過的國際旅客行經此地也能輕鬆欣賞台灣北、中、南的藝文展演重鎮，也為更多的日本朋友介紹台灣表演藝術中心。

觀光局去年10月就與國家表演藝術中心共同簽署合作備忘錄，盼以「文化主軸推動觀光」的新理念，共同向國際旅客推薦表演藝術節目與藝文活動，鼓勵來台親近藝術、體驗生活，並能貼近台灣在地生活感。近日雙方也將合作推出「國際旅客節目優惠」方案，自三場館挑選具國際吸引力的表演節目，凡短期入境台灣的外籍旅客購買音樂戲劇節目門票，就能享第2人免費欣賞優惠。

此外，為讓國際旅客走進藝術殿堂，也將提供國際旅客免費導覽服務，俾拉近觀光客與藝術的距離，讓藝術成為旅行的一部分。

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