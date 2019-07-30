台中國家歌劇院 年度「巨人系列」節目出爐

2019-07-30 20:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院每年「遇見巨人系列」節目均引起迴響，歌劇院今天揭曉今年巨人系列節目內容，華麗陣容包括華格納歌劇指環系列最終章、雲門舞集藝術總監林懷民策畫最後的節目雲門與陶劇場交換編舞家同台演出、唐美雲歌仔戲等十一檔重量級演出，各節目門票自8月啟售，民眾搶票要快。

台中國家歌劇院每年巨人系列節目均引起關注，歌劇院指出，去年10檔、23場演出，平均票房達84%，共共賣出2萬0952張票，創下逾2千2百萬元的票房紀錄，今年巨人系列早就讓觀眾引頸期待。

歌劇院藝術總監邱瑗指出，今年「NTT遇見巨人」11檔節目，大師雲集，經典競出，包括歌劇院在開幕季以4年計畫推出華格納歌劇「尼貝龍指環」4部曲，從萊茵黃金、女武神、齊格飛，今年將進入最終曲「諸神黃昏」，預計將出現搶票熱潮。

此外，國家文藝獎得主平珩所創立的舞蹈空間舞團今年創團30周年，將與日本大勢編舞家島崎徹的島崎明星舞團同台呈現「舞力」；雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民，退休前為雲門策畫的最後一檔節目、雲門舞集及陶身体劇場交換編舞家，同台演出，兩大舞團聯手展現不同風格與身體語彙，也讓觀眾倍感期待。

唐美雲歌仔戲團也將推出「月夜情愁」，還有台灣第一部交響京劇「快雪時晴」及曾被評選為全球10大交響樂團之一的阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團等11檔節目，均將前進台中歌劇院演出。

台中歌劇院指出，節目10月登場，各節目訂8月1日起啟售，8月1日起在兩廳院售票系統開放歌劇院會員預購，8月8日全面啟售。

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