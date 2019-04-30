布拉格挺台遭中拒絕愛樂演出 洪慈庸：歡迎來台中國家歌劇院

2019-04-30 20:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕捷克布拉格市長賀吉普對台友善，曾發言反對一中政策，更在參與台人活動中自稱是超愛台灣的「台灣迷」，此舉引發中國不悅，取消布拉格愛樂9、10月在中國的演出許可。對此，賀吉普表示「考慮台灣」，中部立委洪慈庸今（30）日公開喊話「歡迎來台中國家歌劇院！」

賀吉普說，要感謝布拉格愛樂（PKF）成員拒絕中國，因為其他布拉格藝文團體也會面臨相同要求。他也說，在中國的表演可以改到其他布拉格夥伴城市，「我會利用近期訪問台灣建立的管道聯繫，因為布拉格愛樂在東南亞也頗有知名度」。

時代力量立委洪慈庸今在臉書留言寫道「來台灣吧！」並表示自己已經向文化部提出建議，支持布拉格愛樂來台灣的國家表演藝術中心——台北兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營的展廳演出。洪慈庸也表示，政府可更積極主動協助了解下半年度的展廳檔期。

洪慈庸也說，台灣的展演實力越來越強，是軟硬兼俱的實力，藉此可讓世界看見台灣！

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