45歲以上限定！歌劇院教你歌仔戲、音樂劇和律動

2019-03-29 23:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕學音樂的孩子不會壞，喜愛表演的人不會老！台中國家歌劇院為45歲以上族群量身訂作，推出「後青年工作坊」設計歌仔戲、音樂劇、身體律動三大主題課程，請來薪傳歌仔戲劇團長、知名音樂劇演員及雲門2創始團員教學，師資陣容堅強，課程精采，邀請民眾學藝術、用藝術寵愛自己。

歌劇院號召中高齡族來學藝術，藝術不再遙不可及，昨天請來老師介紹課程，讓藝術走入人生、融入生活，歌仔戲課在4月首先登場，薪傳歌仔戲劇團團長張孟逸指導，以《山伯英台》選段來學習唱、唸、做、打「四功」，與手、眼、身、步、法「五法」。

張孟逸曾獲傳藝金曲獎最佳演員講，邀請大家來玩歌仔戲，8堂課程將教授生行、旦行身段及唱腔，七字、都馬、江湖、雜唸，還有電視劇的變調，她說，歌仔戲其是很生活化，只要愛唱歌都能學，非常有趣，唱歌仔戲、看讀本，體驗先人的歷史與生活。

音樂劇6月上場，由資深音樂劇演員葉文豪帶領學員，從呼吸、發聲、肢體練習，進而開發個人潛質特質；9月的身體律動課由雲門2創始團員許嘉卿教學，運用太極導引身體運行的概念來鬆開身體九大關節，享受身體的流轉律動。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗說，要有蓬勃的藝術欣賞市場，必須先深耕藝術教育。經過半年多的規畫構思，歌劇院在今年3月成立藝術教育部，以體驗引導學習，將藝術融入生活，推出後青年工作坊。

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