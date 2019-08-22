宜蘭交通惡夢終於終結！ 台9線五結段明天上午通車

2019-08-22 16:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉台9線中正路一段至三段，因自來水管線及汙水下水道工程接力施作，長2.6公里的道路施工近5年半，一度被民眾諷為工程奇觀，汙水下水道最近終於完工，縣府12日起派員刨鋪路面，預計明天上午通車，結束用路人長久的惡夢。

五結鄉中正路一段至三段南北各有兩線道，自來水公司5年前開始施作自來水幹管，工期長達3年，工程完工後，換縣府施作汙水下水道，2017年動工，直到最近才完工，兩個管線工程合計施工5年半。

這個路段是宜蘭縣溪南、溪北地區往返的交通要道，上下班時間尖峰車流碰到工地圍籬，成為通勤族的「惡夢」，用路人怨聲載道，一度被諷為「公共工程奇觀」。

縣府水利資源處長李岳儒說，這個路段地質不穩，又有地下水脈的影響，幹管推進作業緩慢，才會使工程延宕至今。

最近汙水下水道提早半年完工，人孔蓋上方的工地圍籬陸續拆除，交通恢復正常，縣府自籌600多萬元預算，將南下、北上有施工的路面全段刨除、重鋪柏油，。

宜蘭縣長林姿妙今天到工地現勘，要求施工單位用最好品質，解決通勤族多年來的困擾；李岳儒說，原本公路總局僅要求人口蓋前後5公尺重鋪，但為了整體用路安全，決定自籌經費刨鋪整段道路，總長約2.6公里，也會將宜蘭多雨環境列入考量。

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