基隆污水下水道1年堵塞7次 元凶竟是這樣東西

2019-02-19 14:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區行政大樓公車亭前的污水下水道管線，去年一整年發生7次堵塞，工務人員清理發現原因都是濕紙巾所致，市府今天呼籲民眾配合，不要再將濕紙巾等雜物丟入馬桶。

基隆市長林右昌指出，衛生紙可以丟進馬桶會自然分解，可是濕紙巾、女性用品不行，會造成馬桶及管線堵塞；工務處副處長黃毅維也說，濕紙巾是用塑膠拉成絲，所以是會阻塞的材質，請民眾改棄置垃圾桶。

據工務處統計，從2000年開始推動污水下水道計畫以來，用戶接管率已達33.74%，累計接管5萬1836戶，在全國僅次雙北及高雄，排名第4，今年即將進行第三期工程，正在進行細部設計，工程範圍從旭川河到田寮河周邊，預計2023年完工。

林右昌還指出，前瞻基礎建設計畫的水環境計畫，預計2020年底完工，將在旭川河兩岸、旭川河上3棟大樓設置污水接管截流系統，南榮河、西定河比照台中柳川，進行礫間處理設施，把排入基隆港的主要河川水質進行大規模改善，完工後市中心的水質就會由重度污染降到輕度污染，河川不會再有新的污染源，再逐步清理舊的沉澱物，水質就會愈來愈清澈。

至於污水下水道工程是否會影響交通，林右昌說，污水工程大多在地底下進行，市府現在已經很有經驗，大家應該沒有特別感受到工程在進行或不方便的地方，不過還是會請工務單位加強注意，不要影響交通。

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