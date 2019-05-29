龜山山鶯路下水道施工拖3年 民怨沖天

2019-05-29 22:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕龜山工業區淹水問題嚴重，桃園市政府進行桃林鐵路分洪工程，其中，山鶯路段從2016年施工至今3年仍未完工。議員林俐玲今天質詢時，抱怨工程拖太久，民眾抱怨連連。水務局長劉振宇回應說，山鶯路段雨水下水道工程，由於地下管線複雜施工不易才會延宕，如今結構體工程大致完工，未來會等天氣穩定後進行道路修復，屆時工程就可完工。

水務局長劉振宇說，桃林鐵路（山鶯路）雨水下水道工程」是從山鶯路、建國東路口新建1186米排水箱涵，將原排入東門溪雨水分流後排入南崁溪，總經費約2億1000萬元，2016年7月開工，預計2017年10月完工，未料碰到管線問題，預估要到今年6月底完工。

劉振宇說，山鶯路管線堪稱全市最複雜的路段，台電、自來水、中華電信、欣桃瓦斯及寬頻光纖計約30條管線，導致雨水下水道無法正常埋設於道路中央，水務局經過上百次管線協調，確認管線所屬位置，終於完成雨水下水道鋪設。

劉振宇說，鋪設過程中首先碰到中華電信11條幹管佔據預鑄箱涵吊放埋設空間，最後調整鋼軌樁打設位置，另外，台電管線佔據3米直徑涵管吊放埋設位置，最後改採1.2米預鑄涵管6支併排方式解決問題，此外，自來水幹管也妨礙下水道預定施作空間，水務局於今年1月辦理自來水幹管遷移工程，4月才完工。

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