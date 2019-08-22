網傳民眾捕蠅新招…牙籤「串燒」蒼蠅

2019-08-22 07:18

〔記者謝介裕／南投報導〕南投是典型農業縣，儘管未加工處理的生雞糞有惡臭味，衝擊環境衛生，惟因價格低廉，部分農友仍選擇以生雞糞為作物施肥，加上酷暑到來，以致從住家迄田園，經常可見蒼蠅飛來飛去的身影，最近有網友將剔牙的「牙籤」當作捕蠅器，短短幾秒就刺穿蒼蠅，影片被ｐｏ上網後，引發網友熱議，讓人有種「高手果然都在民間…」之感﹗

網友在「爆廢公社」PO出的影片中，可看到1隻蒼蠅停在轎車上，影片中的人見狀隨手拿出牙籤攻擊，瞬間，蒼蠅即被刺破肚皮，像肉串般被插在牙籤上，令人嘖嘖稱奇，不過，卻也掀起網友正反不一的討論聲浪。

南投縣擁有30多年資歷的攝影大師簡慶南說，雖然有的網友以「神乎其技」形容之，簡直比市面上的捕蠅器還厲害，但他看過影片後，發現影片中的人從拿牙籤「突擊」後，影片即變得模糊不清，最後蒼蠅被刺穿時畫面才恢復清晰，且牙籤似乎也由細變粗，質疑是網友博君一笑所使出的移花接木手法！

南投縣環保局表示，姑且不論牙籤將蒼蠅變成「串燒」般手法的真假，如何做好環保，減少蚊蠅孳生，的確值得大家努力，除了再度提醒民眾禁用生雞糞施肥以外，也將配合農業、警方等相關單位加強稽查，違者，將依廢棄物清理法開單處1200元至6000元不等罰款，希望民眾不要心存僥倖，以免受罰。

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