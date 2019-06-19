慎入！俄羅斯村莊遭數百萬隻蒼蠅入侵 宛如災難電影

2019-06-19 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕若是居住的環境遭遇了「蟲蟲危機」事件很可怕的事情，俄羅斯的斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk）1處小村莊最近遭到大量的蒼蠅侵襲，導致居民的生活品質大受影響，當地居民非常擔心蒼蠅是否會引發傳染病蔓延。

綜合外媒報導，被蒼蠅大軍侵襲的村莊為拉索勒維（Lazorevy），除了村內的道路、田地、農作物與汽車被滿滿的蒼蠅覆蓋外，居民家中的浴室、餐桌與房間也被入侵了，艾倫娜（Elena Karpova）受訪時表示：「我覺得這個小鎮就像是垃圾堆一樣，蒼蠅們無所不在，平時門窗要緊閉與減少外出，才能減少住家遭到入侵的機會。」

當地居民將蒼蠅暴增的矛頭指向1名當地農夫安德里（Andrey Savchenko），因為他使用當地1家養雞場提供的糞便當作肥料，才會使蒼蠅暴增，養雞場老闆馬克希姆（Maxim Maksimov）則反駁這個說法，他表示他所提供的肥料為世界第一，並將蒼蠅暴增的原因歸咎於潮濕炎熱的春天，他聲稱將會用雞糞覆蓋田地以防止蒼蠅繼續增多。

俄羅斯調查委員會已經對此派遣專家展開調查，如果蒼蠅增多的原因與有人將雞糞與雞內臟等危險廢棄物放在田裡有關，此事件的相關人士可能會面臨2年的監禁。

可以看到屋內的地板堆滿蒼蠅的屍體。（圖擷自Новости Шеремета Девять с половиной YouTube）

戶外的道路也被大量的蒼蠅覆蓋。（圖擷自Новости Шеремета Девять с половиной YouTube）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法