雙手捧雞大便 饒慶鈴驚訝無臭無味

2019-07-08 15:10

［記者黃明堂／台東報導］日養10萬隻雞，卻可以做到連雞大便都無臭無味！台東縣長饒慶鈴今天下午帶隊到一處養雞場稽查，用雙手從糞堆捧起發酵完全的熟糞，讚為典範。

台東農友喜歡使用生雞糞為釋迦、荖葉施肥，若未經腐熟，易發出惡臭，造成蒼蠅滿天飛，縣府2012年起禁用生雞糞肥，但仍有生雞糞頻闖關入境，縣府6月至今已查獲5輛違規運載生糞，開罰並原車遣返原載地。

縣府農業處與環保局下午由縣長饒慶鈴，針對縣內養雞場展開聯合稽查，但到台東市建農里一處大型養雞場，從外面走到裡面，都沒有聞到異味，完全不像雞場，雖然雞隻剛全數出售，但現場還留有雞糞，也完全無臭，饒慶鈴及農業處長許瑞貴用雙手捧起聞聞，難以想像這是雞糞。

業場高祺勇說，他的養雞場是整批養、整批售出，一批養10萬隻，共33天即可到達4到5斤重，採用全自動升降供水供飼料，雞隻在地面生活會排泄，他會灑活菌發酵，也抑制臭味，雞出售後，再以既有的溫控設備，讓雞糞加溫促進熟成，達到完成無味，交由農民利用。

饒慶鈴說，上半年接到許多投訴農地雞糞惡臭，縣府於是從源頭查起，查到5台運載生雞糞的車輛。事實上，生雞糞適當處理，一定可以達到乾淨衛生的地步，呼籲大家共同維護台東的環境。

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