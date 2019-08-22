08/22 各報重點新聞一覽

2019-08-22 06:08

自由時報

韓倡重啟核四 侯：假議題

國民黨總統參選人韓國瑜今天將公布能源政策，他昨天表示，在人民同意及安全無憂兩項前提下，「必須重啟核四」。新北市長侯友宜受訪卻表示，核四廠的燃料棒已經送回美國，「重啟核四是假議題」，他堅持核安至上的態度沒有改變。

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貿易戰轉單受惠 我排第3

美中貿易戰延燒，也帶出轉單效益。根據財政部統計，以美國進口市占率來看，今年上半年與去年上半年相較，墨西哥增加○．八二個百分點最多，越南增加○．六一個百分點居次，台灣增加○．三五個百分點排第三，是轉單效益的主要受惠國。

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吳哥文明消失 台大揭秘：恐因大洪水

台大團隊追蹤泰國石筍建立起兩千七百年的低緯度東南亞降雨紀錄，不但發現北半球降雨減少近一半，年平均雨量降了一千多毫米，且低緯度降雨帶不斷南移，北半球降雨恐會繼續減少；研究團隊更對柬埔寨吳哥文明消失原因提出顛覆性發現，恐是因不幸遭逢西元一三九○到一四二○年間長期降雨發生的大洪水，並非傳統以為的乾旱導致文明消失。

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聯合報

韓國瑜：非核政策躁進 兩前提下重啟核四

總統大選能源政策開戰，國民黨總統參選人韓國瑜提出能源政策，他批評蔡政府以意識形態處理能源問題，若他有機會當選總統，在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，一定重啟核四。韓今天中午也將與國政顧問團總召張善政、以核養綠公投發起人黃士修，以能源政策舉行首場國政直播說明會。

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空汙！高屏肺腺癌年增率是北部15倍

台灣大學、中興大學、陽明大學、國衛院與台灣癌症登記中心合作，收集逾卅七萬名肺癌患者資料發現，自一九九五年至二○一五年間，我國肺腺癌發生率顯著增加，高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的十五倍以上；由於高達五成三的患者並未吸菸，研究團隊懷疑與空汙有關。

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中國時報

8月陸客驟減7成 旅行社悄悄放無薪假 9月剉咧等 觀光業恐爆裁員潮

大陸限縮旅客來台，8月暫停自由行，9月起調整團客配額，我旅行業恐蒸發百億產值。昨傳出專做陸客旅遊的寶得利集團，旗下駘翔旅行社預告開始無薪休假，每周僅上班3天，業界預測，9月下旬就會開始一波裁員潮。

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與美商談經濟 提出7大困境 韓批綠色意識形態 綁架台灣發展

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨應台北市美國商會之邀，發表經濟政策。韓國瑜提出當前台灣7項困境，並提對應解決政策。韓強調，美商是台灣重要投資者，中華民國也一定會一直是美國最堅實、緊密盟友。

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