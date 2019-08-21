朴子原東石神社列歷史建築 老照片對比今昔

2019-08-21 19:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市原東石神社，現存鳥居、狛犬及拜亭平台等保留完整，全台類似歷史場域不多，經嘉義縣文化資產審議委員會審議通過，日前公告登錄為歷史建築；朴子市公所今天也公布神社老照片，古今對比，讓民眾更瞭解文化資產。

朴子原東石神社於日治時期昭和十一年（1936年）興建，當時地名為台南州東石郡朴子街，昭和十九年列格為鄉社，祭神為天照大神、開拓三神（大國魂命、大己貴命、少彥名命）、北白川宮能久親王；國民政府來台後改為海岸巡防營區，原有建物如神社本體、齋館及手水舍等拆除無存，後交公所管理，目前為朴子藝術公園。

審查委員認為，朴子原東石神社的鳥居、狛犬、參道及拜亭平台皆為原有空間元素，位置關係大致可界定原歷史場域的空間配置，類似歷史場域不多，對朴子地區具歷史及教育解說意義，同意登錄為歷史建築，登錄範圍為「神社入口、參道、鳥居、拜亭平台、狛犬及狛犬基座」；朴子市長吳品叡說，未來會培訓解說員，將原東石神社列為走訪朴子時的解說景點，讓民眾瞭解其歷史。

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