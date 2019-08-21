綠島交通船疑失去動力 200餘名乘客海上枯等近1小時

2019-08-21 17:20

［記者王秀亭／台東報導］台東往返綠島的交通船「天王星」，今天下午3時40分從綠島南寮漁港開船，出港後不久，疑因主機故障，在海上失去動力，交通船與船上267名乘客在海中進退不得將近1小時，最後由凱旋一、二號協助拖回港區。

「我們在天王星船上，一直不能動怎麼辦？」今天下午搭乘交通船回台東的乘客，見船在卡在海上多時，急得上臉書社團「就是愛綠島」發問，引起民眾注意。

據了解，天王星今天下午3時40分載著267乘客由南寮漁港出航，下午3時57分就被海巡雷達發現滯留在海面上，疑因引擎故障失去動力，海巡署八一大隊獲知後隨即展開聯繫及尋求他船支援。

當時凱旋一、二號交通船都在台東富岡漁，等候開往南寮漁港，獲知後，由凱旋一號出港，協助拖船，一開始還因海流太強，險些拖不太動，海巡署巡防艇也在旁戒備，最後凱旋二號接手拖帶，幸好最後連船帶人平安拖回南寮漁港，船上乘客則先下船，再改搭其他船隻回台東。

綠島居民表示，天王星剛進南寮漁港時，就有人發現船隻有異狀，想不到過沒多久出港就失去動力，交通船被強近的黑潮海流帶到燈塔外。

這也是天王星繼7月27日上午在南寮漁港出港時，船尾突然竄出濃煙，失去動力擱淺後，再度發生失動力的狀況，所幸兩次事件，船上乘客皆平安。

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