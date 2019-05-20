吉貝交通船遭雷擊 機電設施全毀返港整修

2019-05-20 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行白沙赤崁與吉貝交通船聖恩3號，今日下午由赤崁載運觀光客前往吉貝，航行途中遭到雷擊，導致船上機電設施全毀，所幸船長處置得宜，小俥（慢速）將交通船駛回吉貝港待修，即日起至5月22日由旗豐12號快艇代為行駛交通船航線。

承接白沙鄉公所航行赤崁與吉貝的交通船聖恩3號，每日固定4航次往返，其餘時間則自由載運觀光客，今日下午1時30由赤崁載運31名觀光客前往吉貝，趕在下午2時搭載觀光客再返回赤崁，但卻在下午1時40分航行中遇到大雷雨襲擊，被雷電擊中導致船上電路板全部損毀，所幸無人受傷。

遭到雷擊後的聖恩3號，船長不敢冒險，只好用小俥緩慢行駛，將船隻與乘客安全送抵吉貝港，根據初步檢視，船體並無任何明顯外傷，但因船上電路板受損，必須要花3天時間才能修復，因此向白沙鄉公所申請停航3天整修，在整修期間由旗豐12號代為行駛交通船航線，兩地鄉民權益不會受到影響。

由於白沙鄉公所原本就有一艘白沙之星交通船，航行於吉貝至赤崁間，但因載運人數僅有83人、聖恩3號則可載運150人，因此業者向白沙鄉公所申請由聖恩3號代行交通船，經核准後每日固定4航次往返，其餘時間則自行接送觀光客，因遭雷擊時間非交通船航次，因此不需要向白沙鄉公所報告事故原因。

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