宜蘭外海連2天有漁船拋錨 蘇澳海巡籲注意船隻保養

2019-08-06 13:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇澳籍漁船「宜昌1號」在宜蘭大福外海作業時，因機械故障失去動力，蘇澳海巡隊獲報後，清晨協助「宜」船返抵南方澳漁港，昨天也有一艘花蓮籍漁船在宜蘭近岸故障，蘇澳海巡隊強調，漁民一定要注意船隻保養。

「宜昌1號」載有4名船員，昨晚11時40分許在宜蘭壯圍鄉大福外海作業時，因船隻發生機械故障失去動力，船長隨即請求海巡署派艇協助救援，海巡隊巡防艇在今天凌晨0時35分抵達與「宜」船會合。

蘇澳海巡隊研判船隻無立即性危險，且已下錨，於是聯絡蘇澳區漁業電台連繫拖船，今天清晨5點半，拖船順利將無動力的「宜」船拖回南方澳漁港。

由於昨天也有一艘花蓮籍漁船，在宜蘭近岸故障，與「宜」船均由海巡人員協助帶回；蘇澳海巡隊表示，若漁船沒有定期保養，或供油管路太舊，都有可能造成船隻故障，呼籲漁民作業前，先行檢查航行設備及機械狀況，以免在外海因機械故障，而有危險疑慮。

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