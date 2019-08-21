「白鹿」颱風生成直撲台灣 恐成2年來首個登陸颱

2019-08-21 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今（21日）下午增強為第11號颱風「白鹿」（Bailu，中國提供，白色的鹿），日本氣象廳預估白鹿將直撲台灣，歐洲「系集預報」預報路徑也顯示，白鹿颱風有高機率直撲台灣，若登陸，將是這2年多以來首個登陸台灣的颱風。

根據日本氣象廳的最新觀測顯示，菲東海面的熱帶低壓已經增強為今年第11號颱風「白鹿」，下午3點的中心位置在北緯15.7度、東經132.3，距鵝鑾鼻東南方約1386公里左右，向西北移動，時速15公里，日本氣象廳預測白鹿颱風將直撲台灣，週六（24日）在花東一帶登陸。

據最新的歐洲「系集預報」預報路徑，多數模擬結果顯示，白鹿颱風有相當高的機率趨向台灣，甚至直接登陸的可能性不低；天氣風險公司指出，白鹿颱風週末直撲台灣與否，將有2個關鍵點，若太平洋高壓增強速度快，颱風就會如多數系集預報結果，偏西通過颱風附近，影響程度大，但若高壓增強幅度不如預期，也有可能從沖繩附近海域北上。

另一個關鍵點在於颱風環流整合，目前白鹿颱風的主要對流集中在中心的西南側，如果主要對流跑到中心的東側，就有機會牽引颱風中心向東調整，提早北上，這兩天白鹿的環流整合將是關鍵。

上一個直接登陸台灣的颱風是2017年7月底的雙颱連擊，尼莎颱風在7月29日晚間7點登陸蘇澳，緊接著30日下午4點海棠颱風登陸屏東楓港，去年及今年到目前為止再也沒有颱風中心直接登陸台灣。

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