苗栗縣客家歌手演唱會 24日起憑發票換門票

2019-08-21 14:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府將於9月7日、10月20日，分別在縣府文化觀光局中正堂、苗北藝文中心各舉辦1場「苗栗縣客家歌手演唱會」，邀請何易峰、林展逸、賴仁政、謝其國等客家歌手，演唱傳統、流行創作的客家歌，24日上午9點起，於2表演場地服務台開放索票，1張未兌獎的苗栗縣發票兌換1張入場券，每人限索4張，索完為止。

縣府文觀局長林彥甫說，9月7日晚上6點50分中正堂場，由林展逸、劉露華聯合主持，邀請苗栗市客家兒童合唱團、黃心慧&黃莉樺、賴仁政&傅秋英、謝其國&林彩立、程美蘭&艾琳娜、何易峰、林展逸、徐紫淇、陳姿妤三人組、莊長明、HKG樂團、楊咩咩、龍宣宣等擔綱演出。

10月20日晚上7點的苗北場，由徐紫淇、趙德武聯合主持，邀請何易峰、黃心慧&黃莉樺、賴仁政&傅秋英、 謝其國&林彩立、蕭圓嬌、羅國禮、黃于娟、吳勇濱、林展逸、吳如意、紅如樂團、林思伶等為大家獻唱。詳情請洽苗栗縣政府文化觀光局，網站：https://www.mlc.gov.tw 。

縣長徐耀昌表示，縣府去年首度辦理苗栗縣客家歌手演唱會，深獲好評，今年繼續辦理，2場演唱會都卡司堅強，誠如今年演唱會主題「苗客鄉音情 朗斗」，由老中青歌手輪番上陣帶來精彩的傳統客家山歌、流行創作歌曲，傳承客家好聲音，歡迎大家共下來聽。

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