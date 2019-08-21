08/21 各報重點新聞一覽

2019-08-21 06:16

自由時報

臉書、推特打假 踢走20萬中國網軍

中國仿效俄羅斯的資訊戰手法，打擊香港「反送中」抗爭運動！社群媒體「臉書」（Facebook）和「推特」（Twitter）公司十九日表示，源自中國的使用者帳號在其平台上散佈不實訊息，將香港反送中示威描繪為暴力、極端，這是受中國政府支持、經過協調的假新聞行動，企圖打擊反送中運動正當性，臉書和推特已刪除及停權超過二十萬個相關帳號。

詳見臉書、推特打假 踢走20萬中國網軍。

韓國瑜自爆座車被裝追蹤器

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨爆料，指這段時間「國家機器動得非常厲害」，自己的車子可能被裝追蹤器，感覺民進黨以國家機器監控他；警方基於維安考量主動了解，韓卻回覆不提告。

詳見韓國瑜自爆座車被裝追蹤器。

腦部退化…關鍵蛋白質在發炎

許多腦部神經退化性疾病非常麻煩，例如阿茲海默症、亨丁頓舞蹈症等，主因是大腦神經發炎；中研院生物醫學研究所研究團隊找出關鍵蛋白質「Galectin-3」致病機轉，指出若藉由抑制神經系統中微膠細胞裡「Galectin-3」的發炎反應，即可減緩神經退化性疾病的症狀，就像替大腦「降火氣」。

詳見腦部退化…關鍵蛋白質在發炎。

聯合報

韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告

高雄市長韓國瑜昨在市政會議後受訪表示，他的座車可能被裝追蹤器，質疑國家機器監控，還說對於國家機器針對他及家人，他要提出抗議。媒體追問細節，市府僅透過新聞稿指出，情治系統友人嚴厲警告市長行程長期被國家機器掌握、監控，提醒市長注意交通工具可能被安裝追蹤系統或以手機定位監控，因此市長才表示感覺到國家機器動得非常厲害，車子可能被裝追蹤器。

詳見韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告。

32年來 美首試射陸基中程飛彈 重返軍備競賽

美俄「中程核武條約」（ＩＮＦ）瓦解僅半個多月，美國國防部十九日就宣布，十八日在加州成功試射一枚陸基中程飛彈。這是美國退出ＩＮＦ後，卅二年來首度試射因條約禁止的陸基中程飛彈，也象徵美俄、甚至全球重返軍備競賽。俄國和中國大陸外交部皆指責美國是讓全球軍事對抗升級的罪魁禍首。

詳見32年來 美首試射陸基中程飛彈 重返軍備競賽。

中國時報

私菸經費 疑部分由此支應 深喉嚨爆料 特勤有小金庫

「私菸案」震驚社會，據了解，檢調即將偵結該案，為避免案情有暗角被忽略，讓該負責的人不用負責，「深喉嚨」向本報爆料，直指走私菸品經費，不完全是自掏腰包，甚至有公款性質的「特勤小金庫」存在。國民黨立院黨團總召曾銘宗認為，若爆料屬實，就不僅是走私案，而是有組織結構的犯罪嫌疑。

詳見私菸經費 疑部分由此支應 深喉嚨爆料 特勤有小金庫。

議員田北辰指北京設十一底線 未來10天 港府平息風波黃金機會

香港反送中風波持續延燒，如何收尾各方都在看。親北京的香港建制派議員田北辰昨引述消息表示，北京已設「死線」，要求10月1日國慶70周年前平息風波。他認為，港府應在9月初前回應民眾部分訴求，未來10天是「黃金機會」，民陣831遊行及之後若未出現暴力衝突，北京就會放心，否則北京可能按《基本法》出動武警或解放軍駐港部隊。

詳見議員田北辰指北京設十一底線 未來10天 港府平息風波黃金機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法