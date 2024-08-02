台中5校AI機器人營隊結訓 明道中學囊括MakeX賽獎牌

「AI機器人繪本創作營」在太平國小發表成果。（記者黃旭磊攝）

2024/08/02 18:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市屯區建平、車籠埔等5校開辦為期3天機器人營隊，今天在太平國小舉辦「AI機器人繪本創作營」成果發表，10多名學童展現ChatGPT撰寫繪本成果，激發對AI科技創意與想像，而「MakeX機器人公開賽」2024灣官方賽事首度與明道中學合辦，7支隊伍囊括金、銀、銅獎項取得參加MakeX全球決賽資格。

AI人工智能交握學會講師於屯區開辦「AI機器人繪本創作營」，帶領建平、車籠埔、新平、新光及太平國小等5校學童參與3天營隊，今天在太平國小發表成果，10多名學員運用ChatGPT（聊天生成預訓練轉換器）製作繪本，台中市教育局長蔣偉民、太平教發會理事長謝志堅到場鼓勵學員。

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台中市議員黃佳恬說，AI科技程式教育已是未來趨勢，今年成功爭取經費舉辦最夯「AI機器人創意課程」體驗營隊、3天課程完全免費，學童運用運用Canva軟體（線上平面設計工具）產出情境圖，並結合凱比機器人編寫程式驅動機器人，培育更多「小小AI智能高手」打開視野。

除了AI營隊展現成果，全球具指標「MakeX機器人公開賽」2024台灣官方賽事本週於明道中學舉辦，校方7隊囊括金、銀、銅獎項取得參加MakeX全球決賽資格，校方於2022年成立「智慧機器人研習社」，招募資電群對機器人有興趣同學，放學後切磋機械設計、3D列印及程式設計技能。

明道中學技術高中部主任陳士虹說，賽事今年在台灣舉辦兩次公開積分賽，隊伍需依大會規定事先完成程式設計，再依當場狀況調整最合適結構，要求選手操作智慧機器人收飛盤、夾方塊，去年有一隊學長姊成功進入MakeX全球決賽，學弟妹傳承熱情繼續朝金牌前進。

「MakeX機器人公開賽」2024灣官方賽事在台中舉辦。（明道中學提供）

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