週三各地持續降雨 颱風「白鹿」最快8/21生成

2019-08-20 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕明（21日）全台各地天氣狀況不穩定，各地有雨，出門請記得攜帶雨具，沒降雨時體感會較悶熱，至於目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估往琉球海面移動，不排除未來可能發展成第11號颱風「白鹿」。

中央氣象局預報，明（21日）低壓帶籠罩，天氣較不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，南部地區降雨時間較長，其他地區午後留意短時強降雨，預計週四開始，大平洋高壓增強，各地雨勢將漸緩，轉為午後陣雨的典型夏季型態。

氣象局也提醒，今下午2時位於菲律賓東方海面的低壓，已增強為熱帶性低氣壓，預估未來會先朝北北西方向，往琉球海面移動，路徑及強度不確定性仍高。氣象局預報員下午指出，預計明後天就會增強為今年第11號颱風白鹿。

溫度方面，明中南部高溫約30、31度，北部及東半部則為32、33度。沒降雨時，體感會較悶熱。紫外線方面，明除了宜蘭、花蓮、台東以及金門縣為「過量級」，全台各地皆為「高量級」。

空氣品質方面，由於受到低壓帶影響，環境場風速偏弱，中部以北清晨至上午擴散條件較差，加上降雨程度緩和，污染物易累積，明日竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，而北部、中部空品區及馬祖、金門則為「普通」等級。

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