花嶼海淡廠停水逾10天 民眾怨搶修牛步

2019-08-20 11:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最西端的島嶼花嶼，島上仍有百餘人常住，原本仰賴深水井供應水源，但因水源逐漸枯竭，因此興建50噸海淡廠，但自8月11日傳出故障停止供水，直至今日才修復，村民埋怨搶修速度牛步化，望安鄉公所表示8月15日才接獲通知。

花嶼島是全澎湖唯一非玄武岩地質構成島嶼，屬於更為早期的火山運動造成，島上現有居民120人，加上政府常駐單位約150人，早期民生用水都是使用深水井，近年才興建50噸海淡廠解決問題，澎湖縣政府每年補助400萬元，其中100萬元為代操作費用、300萬元為維修費用。

8月11日海淡廠抽取淡水馬達幫浦傳出故障，因此停止供水，緊急啟用深水井應急民生供水，但因水源枯竭，只有聚落區內民眾有水，管線中段民眾間歇性供水、末段山上居民則無水可用，導致民眾怨氣沖天，但廠商首次調抵的馬達零件，又傳出尺寸不合，往返運輸延長停止供水時間。

由於海淡廠管理權責屬於望安鄉公所，陳佩真議員多次向澎湖縣政府建設處請命，都無法解決問題；望安鄉公所表示，花嶼海淡廠有廠商代表常駐，但第一時間並未通知鄉公所及村幹事，直至8月15日鄉公所派員參加花嶼廟會，才有民眾反映，立即責成廠商迅速搶修，但因零件由台灣本島調抵，才會延誤時間。

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