「為阿義發聲」 控訴神豬獻祭是陷義民爺於不義

2019-08-20 09:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是義民節，早上9點左右，今年得獎的神豬已經在新埔褒忠亭義民廟前廣場上一字排開獻祭給義民爺，然而正當這些神豬就定位後不久，一群響應由「台灣動物社會研究會」所發起「為阿義發聲～2019義民廟神豬重量比賽」的抗議行動也接著在義民廟前褒忠路上的牌樓對面展開，每個人都戴上書有「為阿義發聲」的口罩，靜立在義民廟前牌樓待抗議這個神豬比賽，但也引來義民廟董事林慶光等出面舉牌，希望他們尊重宗教民俗。

該研究會副執行長陳玉敏說，他們的抗議行爲不是針對某個族群、或是某個廟宇，而是神豬競重比賽殘忍不仁。

該研究會表示，義民祭是客家族群的盛事，但一個嚴重污衊客家文化虐待動物的陋習～神豬競重比賽卻迄今還沒有被「革命」掉，依舊以它是這個重要客家文化的一環而在今天繼續登場。

但事實上早在2016年文化部就公告：義民祭為重要民俗，但不包含神豬重量比賽。

而2011年有上百名客家人士連署指出，神豬比賽絕非客家人的傳統文化和習俗。包含客籍音樂人林生祥、客籍作家鍾肇政、乃至台大法律系教授李茂生在內都認同：如果標榜神豬比賽是客家文化，無異是嚴重羞辱客家族群。

該研究會表示，他們致力推動「為阿義發聲」已邁入第17年，希望新埔義民廟在義民節的祭典上，不要頒獎獎勵虐待動物的行為，也希望客委會、農委會、及其他跟動物保護相關的單位能阻止、取消神豬重量比賽與頒獎，不能以宗教民俗當做虐待動物的藉口。

因為根據他們長期的追蹤發現，很多人為了自己的面子，請人代為飼養神豬以謝神。飼養者為了賺錢，用凌虐的方式強迫餵食甚至灌食，使神豬的成長過程充滿痛苦，長成後的神豬因體重超重而不健康，有的連站立、行走都很困難。

等到義民祭來到時，這些神豬還要被粗暴地拖進鐵龍、用吊具過磅被秤斤論兩，飼主和「買家」對其驚恐的嘶吼充耳不聞，對其恐懼的眼神視而不見，眼裡、心裡想的就只是自己有沒有辦法透過神豬贏得比賽獲獎。

抗議者們強調，神明不可能讓人踐踏生命，神豬比賽卻是根本陷義民爺於不義！

而他們的調查發現，舉行神豬競重比賽的寺廟以供奉義民爺、觀世音娘娘、清水祖師爺、以及保生大帝為主，然而全台約1600多家中，也僅有新埔義民廟等11家迄今仍堅持舉辦神豬比賽。

廟方近年面對他們的勸阻，不僅一面以「信徒自發性行為」推託，另一方面又邀來總統等重量級政治人物頒獎，暗中助長這個歪風！

由於這些神豬在今年凌晨0點過後開始被屠宰以趕上今天的獻祭，台灣動物社會研究會及其支持者從本月18日就開始向有關單位檢舉神豬飼主涉嫌虐待動物，希望以此讓新竹縣政府能明令禁止神豬被屠宰獻祭，但是終不可得。

所以他們漏夜串連，大家今天一早群集義民廟前，一起戴上「為阿義發聲」的口罩，抗議這個凌虐生命、辱沒生靈的祭儀。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法