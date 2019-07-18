全國義民文化祭 本週日起跑

2019-07-18 20:03

［記者黃美珠／竹縣報導］農曆7月20日的義民節祭典今年將落在8月20日，縣府文化局所主辦的「義魄千秋～2019全國義民祭在新竹縣」則將在本週（21）日以「恭迎義民爺祭典活動」為名，迎請義民爺到祭典區遶境祈福拉開活動序幕，當天依傳統儀式舉行安座大典。義民節當天依例在義民廟舉辦祭典且全程影像紀錄後，當晚的義民之夜將首度轉往竹東，在中興河道仁愛停車場，由榮興客家採茶劇團演出「大士收妖」的客家大戲，現場還發放限量的義民爺紀念平安符。

縣長楊文科說，褒忠亭義民節祭典是國家指定的重要民俗中，唯一屬於客庄的無形文化資產。

今年義民祭典由「九芎林聯庄」輪值，祭典區包含有芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等5個鄉鎮，算是義民祭15聯庄輪值祭典區中地理範圍最大的。

今年義民祭的特色，將強化義民祭典科儀程序，因此採全程紀錄外，更著重於祭典區內教育扎根及客家文化推廣，所以系列活動將有義民故事校園巡演、義民文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等。

文化局長李猶龍說，縣內的玉米雞劇團今年也將首度用義民故事做主軸，用兒童喜劇的創作方式，在祭典前到祭典區內的14所國小校園巡迴演出，讓年輕學童更清楚了解客家義民文化。

該局也計畫在8月3日、10日下午2點，分別在竹東蕭如松藝術園區、竹東文創藝術園區舉辦「義民文化講座」，即日起開放報名，意者可洽0800-585189，另也將推出「義民祭小旅行」帶領來客深度認識義民祭。

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