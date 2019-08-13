如何養出1200台斤大神豬？宜蘭養豬達人親揭密

2019-08-13 20:18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農曆7月15日中元普度將至，宜蘭員山鄉的養豬冠軍陳舜郎，今年養出1隻1200餘斤的神豬，2年半養成時間，陳不僅讓牠吹電扇、喝牛奶，平時還要聽音樂，陳舜郎笑說，養神豬最大秘密就是「愛心加上愛心！」把牠們當作自己的小孩照顧就對了

61歲的陳舜郎，飼養神豬有30年時間，是宜蘭碩果僅存的神豬養殖戶，許多廟宇每年都會慕名下訂神豬，用於中元普度祭祀使用，陳所飼養的神豬，多次摘下神豬比賽的冠軍。

今年陳舜郎飼養兩頭神豬，最重一頭已超過1200台斤，由於牠性格暴躁，陳還給牠取名叫「阿壞」，另一頭較溫馴、重約1000台斤的則取名為「阿憨」。

陳舜郎說，養神豬就像「養小孩」，要花費許多心神，每隻神豬至少要養2年半，期間還要經兩階段篩選，選出骨架能夠負荷的公豬飼養，未來體重、體型才能達到「神豬」標準。

神豬飼養分兩階段，剛開始先以麥片、飼料為主，中後期則以牛奶、奶粉，甚至還會餵食秋刀魚、吻仔魚等「海鮮」，每天飼養兩餐，豐富程度不輸平常桌菜。為了怕神豬過熱，豬寮全天候灑水、吹電扇，一旁還會放音樂，放鬆神豬心情。

陳舜郎說，音樂除了安神外，也避免牠們受到外界噪音影響，他還會幫豬寶貝們按摩、搔癢，增加食慾也幫助牠們活動，一天至少要在豬寮待滿12小時。

陳舜郎最高紀錄曾養過1600餘台斤的神豬，交給礁溪鄉玉田廟祭祀之用，這次「阿壞」也要參加中元普度，盼再添冠軍。他說，這些神豬就像他的兒子，每次送走牠們就像「嫁女兒」，不捨中仍帶有歡喜，奉獻給神明。

宜蘭縣議員陳俊宇說，中原普度賽神豬的傳統，在員山鄉已傳承百年，早期農戶養神豬是為了貼補家用，現在則以祭祀為主，大湖普恩廟農曆7月15日晚間有神豬比賽，為老大公、老大媽獻上誠意。

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