義民祭今年大官特別多 竹縣府刻意減少官方色彩

2019-07-19 21:40

［記者黃美珠／新埔報導］今年義民祭典將在本週（21）日早上「恭迎義民爺爺」儀式後展開，由於當天出席的官方代表層級又高、人數又多，觀音祭典區總正爐主黃遠賢說打破該廟200多年紀錄！他雖開心義民祭獲重視，也憂心向來由廟方和輪值祭典區共同執行的傳統科儀變成官方主導、甚至不無淪為政治秀場的可能而變調！縣府文化局表示，他們尊重廟方安排，並未主導，為了減少官方色彩，行之有年的文化義民祭創意踩街挑擔秀，今年就取消了。

該局還表示，為了減少官方色彩，今年義民祭縣府只協助祭典區的科儀跟拍攝紀錄片做影像保存。

其實去年迎神龕，客委會官員和當時的縣長邱鏡淳也都有參加。縣府尊重廟方及祭典區的主體性及主導，迎神龕順序都由廟方安排。

至於今年官員出席會較多，主要是當日同時也是今年義民祭的宣傳記者會，所以邀請客委會、跟縣內祭典區的縣議員與鄉鎮首長出席之故。

對於黃遠賢的憂慮，輪值祭典區主委曾敬明說，傳統科儀仍由他們和廟方一起負責，縣長楊文科因是輪值祭典區的榮譽主任委員，所以參與祭儀是以榮譽主委身分，不是以縣長身分。

義民廟總幹事魏北沂說，今年的輪值祭典區全在新竹縣，而縣長楊文科虔誠信仰義民爺外，作為客家子弟，又是新竹縣的最高行政首長，陪同參與科儀很自然，就是客委會主委李永得、副主委范佐銘等他們也歡迎，這樣平添義民廟跟祭典的光彩。

不過他說，原則上廟方安排輪值祭典區主委、爐主等跟官方代表各成一列，當廟方先後把神龕、令旗交到輪值祭典區總正爐主跟縣長手上以後，雙方就呈各據一側、卻共同護持的方式，把神龕或令旗傳遞出殿、上車，再帶回輪值祭典區接受奉飯。

黃遠賢說，他家世襲擔任總正爐主有5、6代歷史。神龕和黑令旗都代表義民爺，每年義民節前1個月，從「恭迎義民爺爺」開始一直到最後「恭送義民爺爺」回廟為止，長達1個月期間的傳統祭典科儀都由廟方和輪值祭典區信眾來做，200多年來從沒有讓官方主導過。

他在2015年第2次擔任輪值祭典區主委時，這個客家傳統信仰文化被國家登錄為無形文化資產，其中很重要的原因，就是整個祭儀都保留得非常傳統，全靠民間信眾和廟方一起來做。

日前新竹縣政府公布今年的「恭迎義民爺爺」儀式，他看了整體的流程安排覺得變成了官方主導，若真如此，傳統恐將失真，建議最好還是把傳統、和創新2個部分要切割清楚，年輕人才知道真正的傳統為何。

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