豪雨農損逾3千萬 高雄木瓜成最大災區

2019-08-19 18:45

〔記者林惠琴／台北報導〕受到西南氣流移入影響，從8月12日起連日豪雨造成農業災損，農委會統計至今日下午5點為止，估計農業產物及民間設施損失已突破3000萬元大關，縣市以高雄市損失2200萬元最多，作物則是木瓜損失超過1200萬元最嚴重。

根據農委會統計，目前因為豪雨造成的農損已達到3135萬元，以縣市來說，高雄市損失2200萬元占70％最高，其次是雲林縣損失364萬元占12％、南投縣損失170萬元占5％，以及屏東縣損失93萬元占3％。

在農產損失方面，農作物被害面積961公頃，損害程度10％，換算無收穫面積94公頃，一共損失2374萬元，受損作物主要為木瓜，受害面積205公頃，損害程度12％，換算無收穫面積24公頃，損失1251萬元，其次是落花生、西瓜、絲瓜、番石榴等。

在民間設施損失方面，則是農田流失及埋沒估計損失761萬元，主因高雄市農田埋沒及流失8公頃、南投縣農田流失0.5公頃、台中市農田埋沒0.1公頃。

另外，農委會今日也已將高雄市木瓜列為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項，每公頃救助金額為7萬5千元，從明日起至8月29日，相關農民只要備齊資料至公所即可申請，假日照常受理。

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