台灣首例！ 懷孕3個月肝移植 平安產下健康寶寶

2019-08-19 18:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］林口長庚醫院今天舉辦「器捐、安寧、病人自主權利法宣導週」開幕活動，33歲牟小姐出席分享自身的故事說，她是B肝的帶原者，原本都有定期回診追蹤，去年3月懷孕後肝指數突然飆升破千（正常值為36）、黃疸指數飆升到23.8（正常值1.3以下），就在她徘徊生命關卡時，醫院通知她有大愛者捐肝，她激動又感謝，決定為了孩子、家庭，背負著3個月的孕期勇敢接受移植手術，術後復原狀況良好，並在去年11月平安產下女兒，很感謝捐贈者、家屬的大愛與醫療團隊，為了延續這樣的精神，她與丈夫都簽下器捐同意書。

院方表示，查閱國內外文獻，孕期中接受肝臟移植手術者，全世界目前僅有5例，其中僅2例順利生產，台灣過去也無此案例。

牟小姐的主治醫師李威震表示，B肝帶原的孕婦出現B型肝炎急性發作的機率約5到10％，推測可能與孕後身體免疫力改變及下降有關，但通常是發生在懷孕7個月以後，牟小姐在懷孕前3個月就發生，機率更是低，而要在孕期進行器官移植風險非常大，尤其肝衰竭時各種數值不穩定，同時要照顧媽媽、小孩是比較困難的部分，術前照顧要避免感染，手術中必須跟麻醉科等醫師密切配合，包括血壓不能起伏太大、失血不能過多等，要克服的困難最多，術後照顧還需在不影響胎兒的情形下用藥。

牟小姐說，她懷第一胎時因流產，後來到風濕免疫科就診，因B肝帶原所以有定期追蹤肝指數，順利懷了第二胎後，她跟丈夫都很期待寶寶到來，沒想到老天爺突然給她出了難題，從B型肝炎急性發作到肝衰竭，當時原本是弟弟要捐肝給她，不過弟弟血型與她不同，需要進行一些前置程序，很幸運後來等到大愛者捐肝，除了感謝醫療團隊，她最感謝的是捐肝者及家屬，他們真的很偉大，也因此她與丈夫都簽下器捐同意書。

財團法人器捐移植登錄中心執行長江仰仁、林口長庚醫院副院長溫明賢等人都出席活動，院方表示，以林口長庚來說，目前每年簽署器捐同意的約有1000多人、安寧有2000多人，今年起推動病人自主權利法後，院內已完成諮詢的有69人且全數預立醫療決定。

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