台中購物節送「千萬豪宅」 豐原婦人6萬旅遊發票抽中大獎

2019-08-18 19:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為期6週的台中首屆購物節今落幕，下午進入高潮，台中市長盧秀燕在台灣大道市政大樓前廣場抽出千萬豪宅得主，由家住豐原區的王姓婦人抽中，婦人接到盧秀燕中獎通知電話第一時間反應「難道我中獎嗎」，婦人開心透露是花6萬元旅遊後登錄發票，沒想到會中大獎，「實在不敢相信」。

台中市長盧秀燕指出，台中市首辦台中購物節，活動為期6週以來，共創造破25億元消費金額，感謝民眾熱情參與，未來會再續辦台中購物節。

今日活動最高潮是抽出價值千萬豪宅，經發局指出，抽獎序號總筆數達874萬646筆，經包括盧秀燕等8人逐一抽出號碼球後，得獎序號揭曉，現場call out給幸運得主，得獎人接到盧秀燕的通知電話時，正在搭計程車返家途中，反應淡定反問「難道是我得獎嗎」；婦人表示，在加工業擔任會計，這次會參加是因參加旅遊，消費6萬餘元，得知有台中購物節活動，但沒想到會成千萬豪宅得主，已有房子的她說，還是難以置信。

不過，台中購物節落幕前，上午傳出不少民眾無法順利登錄發票，怨眼睜睜看著抽獎機會流失，怪市府應變能力太差。

台中市經發局指出，感謝民眾熱情響應，期間由於登錄熱烈導致頻寬無法應付暴增的登錄發票需求而塞車，市府第一時間通知中華電信增加頻寬，已申請中華電信頻寬擴增到最大5倍流量，務必提供民眾最多的機會獲得台中購物節的最大獎。

經發局指出，自7月10日至8月18日舉辦的首屆台中購物節，跨越6個禮拜，每周都以1輛汽車作為最大獎，抽獎的筆數快速成長，從第一周的40多萬筆到第6周累積近千萬筆抽獎筆數。

經發局指出，今日為活動最後一天，要抽出最大獎千萬豪宅，許多民眾把握時間登錄發票，8月17日登錄發票就有100多萬筆，8月18日凌晨累計約有900多萬筆（經扣除重複登錄之後有874萬餘筆），相較上周抽獎增加將近300萬筆，相當驚人；尤其17日晚間8時至12時登入約80多萬筆，頻寬無法應付暴增的登錄發票需求而塞車，市府於凌晨已通知中華電信加寬頻到最大，務必給民眾最多的機會獲得台中購物節的最大獎。

新聞局長吳皇昇也指出，活動發票登錄時間有6週，只能說，民眾可能這兩天消費後新增發票，或是把握最後時間完成發票登錄，才造成爆量，今日上午甚至觀測到有十秒就湧入千筆登錄，民眾難免會因塞車造成無法登錄，但只要再多試幾次，還是很多人登錄成功。

吳皇昇說，台中購物節第一次舉辦就可以達到25億以上的消費金額，很感謝市民支持。

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