文林家園遭居民按門鈴抵制 康復之友協會批歧視身障

2019-08-18 13:20

〔記者蔡思培／台北報導〕社會局委託台北市康復之友協會辦理「文林家園」進駐洲美專案宅，卻長期遭居民反對，還有居民按門鈴騷擾。居民昨召開記者會表達訴求，台北市康復之友協會卻質疑，記者會雖以爭產權為主軸，其實是大搞身障歧視。由於目前居民仍不友善，協會目前仍未讓身障者入住，僅由工作人員留守。

「文林家園」是一個讓協助身障者自立的機構，身障者可於下午4點前往家園，隔日早上8點離開，讓他們白天時間在外活動，夜間可以回到家園過夜。身障者們也能在社工人的陪同下學習人際互動、做家事、金錢管理等知識，有朝一日再回到自己的家庭。

台北市康復之友協會總幹事陳冠斌表示，協會已於8月12日由工作人員率先進駐，當晚卻有約20多位居民與社區管委會委員聚集在家園門口，以「訪客」不能過夜為由要求他們撤出，後來有居民狂按家園電鈴刻意騷擾。

洲美專案宅居民除長期在1樓玻璃窗貼上寫著「市府背信拆遷安置計畫」、「撤出社區還空間於居民」、「罔顧社區管理與安全」的抗議布條，昨天更召開記者會表達訴求。不過台北市康復之友協會質疑，記者會雖以爭產權為主軸，其實背後卻是歧視身障。陳冠斌也說，由於目前居民仍不友善，協會擔心對身障者衝擊太大，暫無安排身障者入住，僅由工作人員留守，讓居民習慣作息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法