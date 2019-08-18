中市近日連續大雨 這裡室內下小雨

2019-08-18 10:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市近日連續大雨，大墩文化中心及市立圖書館大墩分館內也下起小雨。民進黨市議員江肇國接獲民眾反映，實地前往勘查發現，文化中心屋頂、露台正進行防水及隔熱工程，屋頂防水層被刨除，大雨造成3樓期刊室及辦公室天花板嚴重漏水。他質疑市府選在颱風季施工，是「明知會下雨還故意脫雨衣」，讓整棟建築不設防，加重漏水情況。

江肇國說明，大墩文化中心建築已有30年歷史，今年重做屋頂防水及隔熱工程，該工程在6月底決標，7月初開始施作，預計10月底完成，工期將近4個月。近日台中大雨不斷，雨水就從剛刨除防水層的屋頂滲入室內，「外面下大雨，室內下小雨」。

江肇國表示，更離譜的是，期刊室漏水，圖書館竟然只用塑膠繩簡單將漏水區域圍起來，貼個告示就了事，讓民眾繼續在水桶旁邊看報紙，平日來閱報的多是長輩，或是跟媽媽一起來翻雜誌的小朋友，萬一有長輩或小朋友因此被絆倒、滑倒，後果實在不堪設想。

江肇國也表示，大墩文化中心內含文化中心及市立圖書館，2個行政單位不知道是溝通聯繫出問題，或事前規劃根本沒將這些考慮進去，才會造成如此離譜的情況。工期將近4個月，又選在颱風季刨除防水層，難道要讓民眾4個月都在危險中看報紙嗎？

他抨擊，市府螺絲鬆了，才會發生這麼離譜的情況，工期還剩2個多月，2個單位不要再便宜行事，應立刻協調、解決問題，否則若發生意外，再多道歉、再多賠償都無濟於事。

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