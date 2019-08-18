高市鳳山2處淹水瓶頸段 力拚明年底前完工

2019-08-18 00:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日下起豪大雨，水利局查出鳳山區2處淹水瓶頸段，中山西、建國路口優先進行清淤工程，澄清路以東過中山西路施作潛盾工程改善，將力拚明年底前完工。

鳳山行政中心、苓雅建軍社區今年719豪雨淹大水，是40多年來最慘的一次，連日又下起豪大雨，忠孝、忠義等里是如臨大敵，忠義里長李朝清一度拜訪水利局長李戎威，反映地方淹水之苦，請市府提出解決之道，李戎威允諾會儘速改善。

水利局先拆除曹公圳文化西路至青年路二段的截流及造景設施，加速曹公圳排水，並於青年路二段加高護岸，避免曹公圳溢流。

水利局重新檢討周邊排水系統，查出有2處淹水瓶頸段，其中建國與中山西路交叉口堵塞，目前已進行清淤工程，但因連日下雨，工程受到影響，只要天候狀況良好，預計本月底可以改善。

水利局表示，澄清路以東過中山西路斷面縮小，長度雖僅20公尺、深度也只有2米，但有台電高壓電線橫跨其中，牴觸箱涵工程，改以潛盾工程施作，並拓寬瓶頸段斷面，力拚明年底前完工。

水利局指出，最重要是大港圳通往寶珠溝段，河道曲折不利排水，將協調科工館使用停車場及婦女館旁綠地，擴大斷面、截彎取直，降挖作為調節池使用，有助於避免淹水。

值得一提的是，鐵路地下化通車後，留下的鐵道園區，北側地勢比較高，造成雨水往南側流，將同步改善周邊排水，引導水流往寶業里滯洪池，以減輕曹公圳負擔。

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