休假出門要帶傘！西南風有望減弱 各地防午後雷陣雨

2019-08-17 09:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕週休假日有安排戶外活動的民眾記得帶傘！氣象達人彭啟明指出，今天起西南風將開始逐漸減弱，但中南部仍要防範大雨，而中部以北及東半部山區則要留意午後雷陣雨。未來整體天氣趨向午後雷陣雨越來越明顯，提醒民眾盡量避免前往山區，到海邊也要注意安全。

彭啟明指出，一連影響中南部好幾天，造成強降雨災情的西南風今天起總算要逐漸減弱了，但台灣天氣並不會很快地就好起來，今明兩天中南部全天仍有陣雨，特別是清晨，雨勢還是會比較大，只是降雨量沒有先前多了，氣溫方面因為雲量較多，而且有下雨情況，感受上反而比較涼爽，高溫30至32度。

彭啟明也提到，中部以北以及東半部上半天天氣相對較好，但下半天山區也會有午後雷陣雨發生機會。氣溫方面，在沒有下雨的時候高溫可達32至34度，感受上持續是悶熱的，建議民眾外出雨具還是必須要攜帶。

至於未來天氣，彭啟明說，目前看起來台灣在未來三四天仍處於西南風的環境中，天氣還是不穩定，雖然西南風水氣直接帶來的降雨小了，但午後雷陣雨的情況卻會越來越多，因為太平洋高壓勢力偏東，台灣長期位於低壓區，大氣環境不穩定，很容易有對流發展起來。建議民眾最近山區要避免前往，因為土石長期飽含水分，地質容易不穩定。海邊方面，東部海面持續有長浪，提高了海邊出遊的風險，前往海邊旅遊一樣要留意自身安全。

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