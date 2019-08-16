豪大雨恐持續襲擊中南部 下週三才會明顯緩和

2019-08-16 23:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕豪大雨襲擊中南部，恐怕還要持續，根據中央氣象局資料，近2天中南部多處累積雨量破500毫米，且明天仍將持續降雨，後天至下週二則受低壓帶影響，短時強降雨還是可能發生，且整體環境水氣偏多，北部午後降雨機率也會增加，到下週三各地降雨才會明顯緩和，回到典型夏季天氣型態。

連日豪大雨造成多處停班課，依據氣象局統計資料，自昨日零時起至目前為止，高雄市桃源區累積673毫米雨量，屏東縣瑪家鄉雨量有600毫米，包括屏東三地門鄉、高雄市茂林區、六龜區、嘉義阿里山鄉、大埔鄉等也都累積超過500毫米雨量，雨勢驚人。

不過這樣的降雨情形將持續，氣象局表示，受到較強西南風影響，中南部仍有顯著的降雨，尤其明晨包括台中以南山區、嘉義以南平地、台東山區等，都會有大雨甚至豪雨的機率，而且可能是持續性的。

在其他地區部分，氣象局說，北部清晨可能也會有小飄雨情況，到了白天則會緩和，各地都是晴朗高溫天氣，要注意北市可能出現36度高溫。而到了午後的時間，包括北部、其他地區山區，可能都會有午後雷陣雨情況。

至於何時能夠改善，氣象局說，大約後天起西南風就會稍減弱，但是因為台灣位處大低壓帶，四周都存在有水氣，持續還是有降雨情形，只是因素改變。直到下週三，包括中部、南部會開始緩和，再回到典型夏季天氣。

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