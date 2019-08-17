10縣市豪大雨特報 降雨持續到下週

2019-08-17 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（17日）仍受西南風影響，苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化以南、南投地區亦有局部大雨發生的機率，氣象局今晨4時45分於苗栗縣、台中市發布豪雨特報，於彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天上午前西南風仍偏強，苗栗以南降雨明顯，許多地方都有短時強降雨，並有大雨及局部豪雨發生，而花東也有局部降雨，白天之後西南風雖然會逐漸減弱，不過中南部出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，午後山區還是容易有局部大雨。

其他地區則以多雲到晴為主，午後局部地區會有短暫的雷陣雨，其中東半部地區、北部山區及大台北東側降雨機率高，容易有局部大雨發生。溫度方面，中南部高溫約31、32度，其他地方則可以來到33至35度，大台北仍有局部36度高溫發生的機率

氣象局預估，週日至下週二（18日至20日）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，須留意是否有中尺度低壓或熱帶系統發展，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱對流發展下，有局部較大雨勢發生的機率。

下週三至下週五（21日至23日）雨勢漸緩，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

空氣品質方面，17日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及馬祖、金門地區以「普通」等級為主，馬祖地區受中國沿岸污染物影響，短時間可能達橘色提醒等級。

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