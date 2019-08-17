大雨校園災害多 嘉縣校外會提醒校安通報縮短補助時程

2019-08-17 07:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近期大雨不斷，嘉義縣山區常因大雨造成土石流等災害，海區則有許多地區易因淹水釀災，去年823水災嘉義有許多學校受災，能否儘速獲得補助則與校安通報有關；嘉義縣學生校外生活輔導會昨舉辦防制學生藥物濫用尿篩工作、校安通報作業及校園霸凌事件處理等課程，請校方人員熟悉校安通報流程，災害發生時完整通報，可縮短獲核定補助的時間。

嘉義縣校外會昨在永慶高中舉辦108年校園安全維護研習，全縣高中職及國中小共170多名人員參加，由國教署學生事務及校園安全組長林良慶主持座談；校外會督導葉聰謨說，希望透過研習以實務面及經驗傳承交流，提升教育人員在處理校園反毒及反霸凌知能，確保校園及學生的安全。

葉聰謨說，學校若遇天然災害而有災損時，需在校安通報系統及總務系統均進行通報，讓教育部儘速瞭解狀況，以東石高中為例，去年823水災校舍嚴重淹水，校方因通報完整迅速，兩週內獲得教育部核定災損補助，有些學校因不熟悉通報流程，未即時或完整填寫，作業程序延遲，獲得補助時間就較晚。

研習由專業人員解說學生藥物濫用的尿篩檢驗作業流程，介紹檢驗設備、採集尿液作業、檢驗項目與方法，教官詹勝雄、莊智全分享防制實務經驗；校安通報課程由教官邱文豪說明如何完整、正確填寫各項校安通報系統，台中市警察局股長林蒼崧說明校園霸凌類型、特徵與事件判別認知，提出防制霸凌策略，建構完善處理機制來有效降低傷害程度，布袋國小主任翁湘盈進行校園霸凌事件處理經驗分享。

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