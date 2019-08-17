坍方、土石流... 南投仁愛鄉多處交通中斷

2019-08-17 08:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕西南氣流持續發威，南投縣今天再被發布大雨特報，而從昨日到今天，仁愛山區多處道路柔腸寸斷，包括投89線30.5K、5.6K，投83線20.2K、中正3號農路都因土石流、落石坍方落石交通受阻，紅香溫泉聯外道路也出現路面從中龜裂，仁愛鄉公所除通報開口契約廠商搶通，公所道路護隊也加班搶通。

仁愛鄉山區道路禁不起持續不斷的下雨，道路坍方落石災情多，投89線30.5K、5.6K，今天上午又發生土石流而無法通行，已通報開口契約廠商搶通。

仁愛鄉公所表示，除投89線外，投83線20.2K處，即法治往萬豐，接近部落虹橋處出現土石流交通受阻，此外紅香溫泉聯外道路也出現路面從中龜裂，裂縫不小；此外中正3號橋昨日傍晚就坍方，村民的車子無法進出。

鄉公所也說，目前要前往發祥村的民眾，必須改走慈峰替代道路，而發祥要到力行的則要繞道紅香溫泉替代道路，惟因山區仍在下雨，行走在山區道路仍要小心有無落石。

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