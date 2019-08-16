豪雨深夜炸彰化 山腳路沿線多處坍方封閉

2019-08-16 11:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地區從昨晚至今日凌晨間豪大雨不斷，多處地勢低窪地區都淹水，鄰近八卦山脈的員林市員草路、田中鎮中南路及二水鄉豐柏路等境內的山腳路沿線也發生土石坍方，造成雙向封閉，目前正逐一搶通中。

員林市從昨晚9點就不斷降下大雨，晚間10點多，縣道148員草路通往芬園鄉方向，山壁突然發生大量土石滑落，大樹滑下橫跨馬路，許多大顆石頭也佔據一半以上道路；東山派出所表示，今日清晨已聯絡當地清潔隊先前往處理，目前先清出2/3路面，暫時恢復交通，行經車輛仍要小心通行。

另外田中鎮中南路一段（34公里往東200公尺處）深夜發生土石坍方，一度造成全線雙向無法通行，田中鎮公所於清晨立即出動小山貓等重機具清除，10點已經開始清洗路面了,估計最慢中午前可以通行；另外二水通往名間的豐柏路，也因大雨造成山壁土石鬆軟，發生落石，車輛難以通行，目前鄉公所已派人搶修。

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