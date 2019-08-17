08/17 各報重點新聞一覽

2019-08-17 06:15

自由時報

不甩北京 美售台F16送交國會

華盛頓郵報十六日引述美國官員及知情人士報導，在香港反送中抗爭升溫、美中為貿易戰關係惡化之際，川普政府不顧北京強烈反對，繼續推動對台灣的八十億美元新型F-16戰機軍售案，這將是近年來美國對台規模及意義最大的軍售。

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中國報復反送中 國泰航2總裁「被辭職」

在中國當局嚴厲斥責香港國泰航空公司放縱員工支持反送中運動的一週之後，國泰航空十六日出現高層人事震動！其董事局接受行政總裁（CEO）何杲（Rupert Hong）和「顧客及商務總裁」盧家培的辭職。國泰航空指稱，身為領導階層，兩人以請辭對該公司近來所面臨的事情負責。國泰航空主席史樂山（John Slosar）說，最近發生的事件使該公司的聲譽與品牌「受壓」，此時是「任命新管理團隊的合適時機」。

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近視童當心 眼病變機率高

可別以為近視只是看遠視力較差，最新研究發現，近視學童的視網膜血管密度比正常學童低，黃斑部沒有血管的面積也增大，顯示近視眼的營養和氧氣供應較差或不足，提高了未來眼睛退化、黃斑部病變等機率。

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聯合報

美售台66架F-16V戰機案 將送國會審查

華盛頓郵報十六日報導，美國總統川普政府十五日通知國會，將提交規模八十億美元（約台幣兩千五百億元）的F-16V戰機軍售案，進行非正式審查，這將是近年來美國規模最大也最重要的對台軍售案。

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李嘉誠首對反送中表態 「黃台之瓜，何堪再摘」意有所指

在香港教師大遊行和八一八大遊行前夕，香港首富李嘉誠昨天首度就香港反送中抗爭發聲，他以「一個香港市民」署名，在多家香港報紙刊登全版廣告，呼籲停止暴力，同時又意有所指地稱「黃台之瓜，何堪再摘」，引起香港社會熱議。

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中國時報

郭向韓釋善意！駁邀柯當副手兼閣揆

郭柯配破局?台北市長柯文哲在廣播節目自爆，鴻海創辦人郭台銘邀他「副總統兼行政院長」，被他婉拒。郭幕僚劉宥彤隨即以「沒談願景就開始談聘禮，不合理」，打臉柯文哲，還透露郭已見過國民黨副主席郝龍斌，也樂意與黨主席吳敦義會面，並指郭認為韓國瑜「跟太太、小孩一起打麻將也沒什麼，為何大家要一直研究這件事？」

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價值2500億送國會審查！時機敏感 美要售台66架F-16V

《華盛頓郵報》16日引據知情人士披露，儘管遭到大陸的強烈反對，但川普政府15日晚間通知國會，價值80億美元（約新台幣2500億元）的對台F-16戰機軍售案將提交審查。這也將是多年來美國對台規模最大、最重要的軍售案。

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