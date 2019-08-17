中國報復反送中 國泰航2總裁「被辭職」

2019-08-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕在中國當局嚴厲斥責香港國泰航空公司放縱員工支持反送中運動的一週之後，國泰航空十六日出現高層人事震動！其董事局接受行政總裁（CEO）何杲（Rupert Hong）和「顧客及商務總裁」盧家培的辭職。國泰航空指稱，身為領導階層，兩人以請辭對該公司近來所面臨的事情負責。國泰航空主席史樂山（John Slosar）說，最近發生的事件使該公司的聲譽與品牌「受壓」，此時是「任命新管理團隊的合適時機」。

機師地勤相繼被開除

史樂山強調，國泰「全力支持香港實行『基本法』賦予的『一國兩制』原則，並對香港的美好未來充滿信心」。董事局並任命鄧健榮為新任CEO，以及由林紹波接替盧家培，預定十九日起生效。

自中國民航局九日出手向國泰施壓以來，該公司已開除機師及地勤人員各兩名，其中一名機師為七月廿八日在香港上環發生的警民衝突後，遭暴動罪起訴的廖頌賢；另一名機師則曾洩漏香港國際機場航班起降消息。

中國官媒搶先國泰披露

港媒「香港○一」報導，由於中國民航局掌控空域與人口達七千萬的「粵港澳大灣區」商機，才迫使國泰「就範」。何杲十二日致函全體員工，強調中國航線係該公司核心業務，其諸多飛往歐美的航線亦需飛越中國領空。前述人事異動是由中國官媒中央電視台於十六日下午在其官方「微博」上搶先披露，之後國泰才證實。

中國民航局九日向國泰航空發出重大航空安全風險警示，同時要求該公司禁止曾參與反送中「非法遊行、暴力衝擊」的機組員服務飛往中國的航班。民航局副局長崔曉峰還在北京約見該公司的最大股東英國「太古集團」主席施銘倫（Merlin Swire）。

何杲十二日警告，員工若支持或參與「非法集會」，將受到解僱等「懲罰性後果」，該公司並對非法、暴力活動「零容忍」。國泰十三日即表態堅決支持港府和警方，十四日並證實已解僱兩名機師。

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