女友突要出國念書提分手 他PO「躲貓貓」結局...網友看完爆淚

2019-08-16 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日一篇網路文章引發關注，指原本個性天差地遠的兩人走到一起，兩人在相戀的過程中一起變得更好，在外人看來人人稱羨的一對，上了大學以後女方卻無預警提出分手，說是要出國念書，獨留錯愕的男方。時間過去了，男孩依舊在等對方，一日巧遇女方的父母，才得知當初女孩提分手的原因，讓男孩當場落淚，惹哭了一票網友。

一名男大生昨（15）日在匿名論壇「Dcard」上分享自己的親身經歷，表示自己高中時就是學校的問題人物，但在這段期間他遇到了乖巧上進，在大家眼裡是模範生的女孩。高中三年原PO都坐在女孩前面，也因為這樣兩人的感情越來越好，原PO也從此不再搗亂，靜下心來好好念書，最後兩人也不意外的成為了情侶。

原PO分享了高中種種甜蜜回憶，儘管沒能考上和女友一樣的大學，但兩人感情沒有因為遠距離變淡，反而比從前更好。原以為能穩定一直走下去的原PO，沒想到大一上學期結束之後，女友卻突然說要出國念書，還提了分手，原因是不想讓原PO一直等他...「不管我怎麼說服都改變不了妳的決定。於是我們和平的分手」但原PO也向女方承諾自己會等她回來，到時會再追她一次，可那次之後，就再也沒有女方的消息...。

就這樣3年過去，直到上禮拜，原PO巧遇女方的父母，原PO也馬上上前問候，並關心起女孩的消息，懇切的向對方父母表示自己一直都在等她，沒想到得到的回應竟是，其實女孩從來沒有出國念書，而是因為罹癌住進了台北某醫院的安寧病房，這幾年一直很努力的接受化療...。

原PO聽完當場痛哭，也下定決心要陪女孩面對所有事情，「上禮拜終於見到妳的我對妳說這幾年辛苦妳了，讓妳久等了我這麼久才找到妳...妳哭了我我也哭了，這是我第一次在妳面前流淚，時隔多年的一句我愛妳終於說出口。」原PO也當場向女孩求婚，「我不想再錯過了，我已經不能在失去任何一分一秒陪伴妳的機會了...我不後悔我也很堅決的跟妳爸媽說了這是我這一輩子做的最正確的事情。」

網友看了紛紛爆淚，送上祝福「看得我眼角都濕了...新婚愉快！」、「很高興你找到了你唯一的她！」、「你太太很幸運，遇到一個真的不離不棄的男人」、「此時此刻甚至往後，你們都會是最幸福的夫妻」。

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