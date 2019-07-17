出差會想家裡的毛小孩嗎？ 總統疑再度於Dcard發文

2019-07-17 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前透露在大學生平台「Dcard」上申辦了帳號，立刻被不少眼尖的Dcard網友猜出。今晚該帳號再度發出一篇「大家出差會想自己家裡的#毛小孩嗎？」的文章，而文中提到的布林史東堡壘國家公園，也正好位於蔡總統出訪的友邦聖克里斯多福及尼維斯境內。

該帳號今日以「大家出差會想自己家裡的#毛小孩嗎？」為題發文表示，「這次出差比較多天，今天在國外好友的安排下，參訪了被列入世界文化遺產的布林史東堡壘國家公園。」

該文提到，要離開布林史東堡壘國家公園前，在禮品店外遇到一隻「跟我家的貓很像的貓」。文中形容，那隻貓的毛色雖然較為咖啡，但與發文者所飼養的貓一樣，「手上都有聖誕襪的條紋」。

該帳號表示，「平常我的貓都跟我睡，這幾天出差，她不在身邊，真的有點不太習慣。大家出差都會想自己家裡的毛小孩嗎？」

另外，從文中的照片可見，撫摸貓的那隻手上的錶帶與總統長年配戴的手錶相當神似，給了網友更多聯想空間。

文章底下網友紛紛留言表示，「同學，你別裝囉！」、「有種喵喵大統領的味道～」、「等等這個調調妳根本是總統吧」、「總統不要裝ㄛ」。

全文請見：大家出差會想自己家裡的#毛小孩嗎？

從文中的照片可見，撫摸貓的那隻手上的錶帶與總統長年配戴的手錶相當神似。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

總統蔡英文日前透露在大學生平台「Dcard」上申辦了帳號，立刻被不少眼尖的Dcard網友猜出。（圖擷取自臉書＿Dcard）

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