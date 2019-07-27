生日當天驚知曖昧男有女友 劇情神反轉讓網友直呼好甜！

2019-07-27 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生日前過生日，期待曖昧對象能夠替自己慶生，沒想到在當天竟然才知道曖昧對象其實是個渣男，讓原PO相當難過。當男方最後來找原PO要幫她慶生，原PO打算要大吵一架時，竟上演反轉劇情，讓網友直呼「好甜！」

女大生昨天（26日）在匿名論壇「Dcard」 上發文說，日前過生日時，本期待曖昧對象會用什麼方式替她慶生，沒想到當天竟然從男方室友口中聽到「今天他說他要去找他的女朋友啊」，讓原PO大受打擊，形容自己當下的心情就像「原本滿溢的粉紅泡泡瞬間裂成奈米級的碎玻璃。」

當天在心裡上演無數個厭世小劇場、不斷咒罵那個自己已經認為是渣男的原PO，忽然聽到有人敲門，應門時映入眼簾的正是曖昧對象，原PO原本想好的罵人台詞在當下完全空白，取而代之是眼淚，同時原PO也憤怒要將門甩上，但早一步被男方攔住，「表情看著慌張的他有些不知所措，壓著門板後就一臉憂心忡忡地看著我，沒有說話。」

最後原PO說，「真相」已經從男方的室友得知，男方馬上恍然大悟，表示其實跟室友說的女朋友正是原PO，接著趁機拿出自己做的卡片告白，「我覺得最幸運的事，是喜歡的人剛好也喜歡自己」。

網友看了紛紛說，「我就知道一定又是偶像劇的情節，好羨慕...」、「別人的男友總是不會讓我失望」、「早就知道結局，看到還是覺得甜蜜」。

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