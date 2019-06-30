看著愛人超過10秒對方就會親下去？ 女大生實測男友卻…

2019-06-30 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生日前看到一篇文章說，一對情侶在交往時，女方看著男方10秒，這時愛你的男方便會情不自禁將嘴唇湊上。沒想到這名女大生的實測結果卻出乎意料，笑翻一票網友。

這名女大生在Dcard 上說，自己先前看到一篇文章寫說，「女孩看著男友十秒，如果他愛妳就會親下去」，平常與男友感情很好的原PO，看到文章後便躍躍欲試，「一個禮拜沒見面的我們終於等到了約會到那天，我挑了個天時地利人和的地方，在氣氛絕佳的時候，突然挽起他的手用深情的眼神看著他的臉...」。

沒想到原PO男友不解風情，回了句「跨殺小？！」讓原PO又好氣又好笑，「看來我還是別白癡到去保持這種期望吧！原來只是個都市傳說啊！」笑翻不少網友，「他不親你你親他，再撩一把說：看來我比較愛你」、「我剛剛也試了...結果男友說：『你今天也好醜哈哈』...」但也有不少網友實測成功，「男友在第8秒的時候親了我！」、「對看不到10秒他就親上來了...」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法