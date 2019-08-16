育兒津貼8月開跑 半個月已有22萬人申請

2019-08-16 16:45

〔記者林曉雲／台北報導〕今年8月上路全國育兒津貼，教育部今天表示，半個月來已有22萬人申請，預估符合條件的全國受益人數約40萬人，提醒家中有符合申請條件的幼兒家長，要在9月30日之前提出育兒津貼申請。

教育部國教署副署長許麗娟表示，育兒津貼發放對象是2歲到未滿5歲，未就讀公幼、非營利幼兒園及準公共化幼兒園，且家庭綜合所得稅率未達20％，也未領取育嬰留職停薪者，政府給每個孩子每月2500元的育兒津貼，排行老三、老四以上的，每月再加碼1000元，可領到3500元津貼，全國申請件數迄今已超過22萬件。

此外，公幼全面免學費，非營利幼兒園月繳3500元，準公共化幼兒園月繳4500，許麗娟表示，收費差額由政府支付給幼兒園，108學年公共化及準公共化幼兒園可提供近32萬個就學名額，讓家長實質感受到收費平價且有品質的教保服務。

教育部提醒家中有符合條件的幼兒家長，要在9月30日之前提出申請，父母提出申請之後，縣市政府會列冊清單進行撥付程序，最慢下個月月底會入帳，因各縣市人數不一 ，有的快，有的慢，最後都會有核定通知單，家長只須申請一次，到5歲之前如均未就學，就可一直領育兒津貼，如中間去唸幼兒園，即使父母未告知異動，因為所有系統串接，育兒津貼會取消，改成其他的學費補助。

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