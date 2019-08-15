遭全教總質疑 教育部：已爭取60億新建公幼

2019-08-15 20:26

〔記者林曉雲／台北報導〕全教總今開記者會援引今年少子女化對策的預算分配，質疑絕大多數預算投入學費補助及準公共化私幼補助，增建公共化幼兒園經費少之又少。教育部國教署副署長許麗娟回應表示，對於人口密度高或人口移入地區，前瞻基礎建設已經爭取20億元經費，協助地方政府興建公共化幼兒園園舍50園，109年起，少子女化計畫再增加近40億元，協助各縣市興建園舍擴大公共化，106年至113年8年內，將增加公共化幼兒園3000班、提供8.6萬個名額。

許麗娟強調，政府全力支持解除年輕家長托育子女的問題，少子女化計畫108年法定預算204.5億元，包括5歲免學費政策53.1億元、擴大公共化幼兒園46.5億元、建置準公共機制49.9億元、2至4歲育兒津貼55億元；109年預估經費增為351億元，包括5歲免學費政策62億元、擴大公共化幼兒園51億元、建置準公共機制80億元、2至4歲育兒津貼158億元。

許麗娟說明，除依法定期接受基礎評鑑外，地方政府也會有日常的稽查管理機制及輔導措施，幼兒園如有違法情形，幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例均訂有相關罰則，對於準公共幼兒園也設有退場機制，若有涉及不當管教、虐童、性騷或性侵等法令規定，情節重大經地方政府處罰後、依退場規定辦理；若違反一般行政法令或合作要件規定，則有限期改善機制。

幼兒園資訊也要求透明公開，例如基礎評鑑結果及收費規定等資訊，都已公告在全國教保資訊網，家長在「幼兒園查詢」專區，可以用園名、地址或地圖進行查詢，全民共同監督，家長有任何疑問，可撥打教育部客服專線0800-205105通報。

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