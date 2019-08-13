《和AI做朋友》教育部教材上網 師生家長可免費學習

2019-08-13 12:10

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱今年8月上路，新增「科技領域課程」，教育部配套編製《和AI做朋友》教材及教案套書，資科司司長郭伯臣今天宣布，電子版今天上網，師生和家長可上網體驗，小學著重體驗，國中模擬機器學習的歷程，高中再進階學習更深的知識及實作，整套補充教材由淺入深，再搭配資科教師的培訓，9月底開設線上課程協助老師增能，12月有共備工作坊，希望開學之後的科技領域教學可順利進行。

郭伯臣司長表示，隨著AI時代的浪潮來襲，許多國家紛紛將AI導入基礎教育之中，為讓學生對於AI有所認識，教育部「人工智慧技術應用與人才培育計畫─中小學分項：中小學推廣教育計畫」，將艱深的AI知識轉化為淺顯易懂的學習內容。

國小AI教材可依需求規劃於彈性學習課程或融入自然科學領域實施，內容包含人工智慧簡介、背景知識、監督式學習及非監督式學習，目的是讓國小生接觸人工智慧的基本概念，透過故事的引導及演算法的簡易操作，對人工智慧有基本理解，引發學生對人工智慧的興趣，做為日後自主學習的多元選擇之一。

國中7和8年級第一階段，以「機器學習的邏輯與運算思維」為教材和教案規劃的主要核心，用引、問、例、釋、操、練為設計準則，讓國中生能藉由閱讀計畫所發展的教材，對AI產生興趣，並能對AI有所了解，內容章節包含人工智慧簡介、背景知識、監督式學習及非監督式學習，可用於一般課程、彈性學習課程或社團課，各單元從接獲任務開始，讓學生運用教材搭配的教具，進行插電及不插電的電腦任務活動，再輔以AI新知介紹，盼以直覺化方式，傳達AI原理所需的基本運算思維，並使國中生不知不覺中模擬機器學習的歷程。

而高中教材的內容章節，包含人工智慧簡介、背景知識、監督式學習、非監督式學習、增強式學習及深度學習，目的是讓未接觸過人工智慧相關知識之高中學生，了解人工智慧的基本概念和原理，並搭配應用與實作課程。各校可規劃於校本課程之校定必修規劃實施，或於多元選修中開設提供有興趣的學生選修。

相關網址請見︰

和AI做朋友-人工智慧中小學教學示範例

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