愛心持續22年 屏東九如後庄代天府今年賑苦1.5萬包白米

2019-08-16 11:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣九如鄉後庄代天府與台灣五府千歲慈善展望會合辦的「無限溫馨行動－送愛心到屏東；白米賑苦濟貧－從九如鄉出發」活動，今天（16日）上午9點整在後庄代天府廣場啟運，將中元普渡祭典後的白米共1萬5240包，發放至全縣33鄉鎮市中低收入戶。

九如鄉後庄代天府自民國1998年開始，舉辦白米賑苦濟貧，至今持續22年，每年於農曆7月14日舉辦中元普渡祭典後，將各界所贊助祭祀白米及物資委託各鄉公所發放給鄉內低收入戶，既賑濟幽冥，也救助貧民，達到陰陽兩濟之功德善行；更於民國2009年起，將發放範圍擴及全屏東縣33個鄉鎮市。

今年代天府及台灣五府千歲慈善展望會繼續秉持人道精神，截至中元普渡日止，共募集約300萬元，採購1萬5240包（每包5公斤）合計76餘公噸的白米。

代天府以往發放對象為低收入戶，但鑑於低收入戶社會救助及愛心資源過度集中，為避免浪費，前年開始改為發放予中低收入戶，今年延續。

白米在普渡圓滿後，今天（16日）起委請各公所發放至全屏東縣33個鄉鎮市中低收入戶，共計約1萬3154戶，以及高屏地區其他慈善團體機構，希望藉由這活動能將各界的愛心與溫暖，散播到每個需要的角落。

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