中元普度行善 八德三元宮助220戶弱勢

2019-08-15 23:13

［記者陳恩惠／桃園報導］八德區三元宮為祈求風調雨順國泰民安，今天在廟前廣場舉辦年度中元普度大法會，超過700份善信捐贈的普度物資和45萬餘元善款，晚間法會結束後，由擔任管理委員會主委的市議員呂林小鳳及委員共同發給220戶弱勢家庭，三元宮希望除了為八德鄉里祈福以外，也能讓年度普度法會更具社會關懷的良善意義。

主委呂林小鳳表示，每年三元宮都會舉行年度中元普度大法會，由信徒自備普度物資到廟前廣場集結參拜，今年為方便上班族信衆，特別推出統一採購每份500元的普度物資服務，由於內容相當豐富，又能減輕民眾採買壓力，一上網就吸引許多民眾熱烈報名響應。

呂林小鳳表示，中元普度大法會今晚6時開始，由法師誦經並誦念每戶參與普度的信眾疏文，祈求闔府幸福平安，流程一切遵照古禮進行，待晚間九結束後，隨即由新成立的三元宮志工隊的志工們，協助整理全部物資，再由委員會配合10位里長分發給在場的220戶經濟弱勢家庭，每戶二份物資及現金1千元。

呂林小鳳再次感謝委員會、里長及志工們為年度普度法會的無私服務外，也感謝社會各界的熱烈響應，一起跟三元宮做愛心，至於捐款若有結餘，將會轉入八德三元宮慈善公德基金，作為扶助弱勢家庭之用。

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